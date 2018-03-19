Подрядчик: нормальный рост травы на «Казань-Арене» был невозможен из-за аномальной погоды

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Крук /. Состояние газона на «Казань-Арене» вызвано экстремальными погодными условиями при подготовке поля ко второй части сезона чемпионата России по футболу. Об этом ТАСС заявил в пресс— службе компании «Спортико» — подрядчика по техническому обслуживанию поля на арене.

Вопросы к состоянию газона возникли во время матча 23-го тура чемпионата страны между казанским «Рубином» и московским "Спартаком" (1:2), который прошел в воскресенье. В компании отметили, что при подготовке поля были применены все имеющиеся на стадионе системы искусственного поддержания роста и развития натурального газона, в том числе системы подогрева футбольного поля, инсоляции, подпочвенной аэрации.

"В связи с длительным периодом постоянно низких температур с 6 февраля по 12 марта практически не представлялось возможным открывать защитный материал с футбольного поля для проветривания, восполнения влаги натуральному газону и проведения ряда агрономических мероприятий, что и привело к некоторым потерям травяного покрытия. Вместе с тем компания «Спортико» подготовила ровную, пригодную для футбола игровую поверхность, встреча состоялась. Делегат матча Николай Левин оценил состояние поля как удовлетворительное", — отметили там.

"В регионе сложились экстремальные погодные условия несовместимые с нормальным ростом газона даже при применении всех самых современных технологий", — заявил генеральный директор «Спортико» Эдуард Краснов, чьи слова приводит пресс-служба. В компании отметили, что в настоящее время на стадионе проводится комплекс восстановительных агротехнических мероприятий, которые позволят привести футбольное поле в надлежащее состояние. «Спортико» держит ситуацию под контролем, работая по фактическим погодным условиям и подбирая то или иное мероприятие. К ближайшему туру Российской футбольной премьер-лиги (8 апреля с «Ахматом» в рамках 25-го тура чемпионата — прим. ТАСС) компания сделает все возможное для того, чтобы выправить ситуацию", — подчеркнули в пресс-службе.

Как заявили в компании, замена газона к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, не планируется. «Технология прошивного газона, имеющаяся на стадионе, позволит агротехническими мероприятиями привести поле в надлежащее состояние до проведения мундиаля», — говорится в сообщении.

Стадион примет матчи группового этапа Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), а также один по одной игре 1/8 (30 июня) и 1/4 (6 июля) финала.