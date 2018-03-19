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Под конец сезона Слепов попал в сборную
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Под конец сезона Слепов попал в сборную 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса biathlon.ru  Тренерский штаб сборной России назвал биатлонистов, попавших в заявку на заключительныйэтап Кубка мира, который пройдёт в Тюмени. Среди именитых спортсменов и наш земляк Алексей Слепов, набравший неплохую форму в конце сезона. Квоту наш биатлонист получили благодаря успешному выступлению в Ханты-Мансийске, где спортсмен завоевал золотую и серебряную медали. В кубке IBU, второй лиге биатлона, Слепов занял итоговую шестую позицию.
Соревнования пройдут в «Жемчужине Сибири» с 22 по 25 марта. На тюменский этап уже продано 22 тысячи билетов. На самой территории стадиона организаторы установили шатёр для зрителей площадью 1,8 тыс. кв. м. В нём организуют торговлю и будут проводить различные интерактивные мероприятия. Зрители смогут приобрести сувенирную продукцию, отправить из Тюмени открытку в любую точку мира и отведать блюда сибирской кухни — бургер с олениной, гамбургер с квашеной капустой, мороженое из оленины.
К слову, многие ведущие мировые биатлонисты в Тюмень ехать категорически отказались, сославшись на «неспортивное поведение» и допинговые скандалы.
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