Мэрия Калгари по ошибке отправила документ по заявке на проведение ОИ-2026

Мэрия Калгари сообщила, что информация о финансовых гарантиях правительства в вопросе подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2026 года является недостоверной. «Версия документа была лишь черновиком в надежде на то, что мы получим финансовую поддержку на предстоящей 21 марта встрече в совете. Документ был опубликован по ошибке. Мы его удалили», — говорится в заявлении властей, опубликованном на портале Inside The Games.

Ранее сообщалось, что заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года пройдёт в два этапа.