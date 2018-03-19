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Мэрия Калгари по ошибке отправила документ по заявке на проведение ОИ-2026
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Мэрия Калгари по ошибке отправила документ по заявке на проведение ОИ-2026 

RT на русском 1 час назад
Мэрия Калгари сообщила, что информация о финансовых гарантиях правительства в вопросе подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2026 года является недостоверной. «Версия документа была лишь черновиком в надежде на то, что мы получим финансовую поддержку на предстоящей 21 марта встрече в совете. Документ был опубликован по ошибке. Мы его удалили», — говорится в заявлении властей, опубликованном на портале Inside The Games.
Ранее сообщалось, что заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года пройдёт в два этапа.
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