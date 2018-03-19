ФХР поздравила Путина с победой на выборах и пожелала успехов в развитии страны

Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с победой на выборах. По предварительным данным, за действующий глава государства получил 76,68% голосов.

«Поздравляем Владимира Владимировича Путина с победой на выборах! 18 марта 2018 года состоялись выборы президента Российской Федерации. Победу на них одержал Владимир Путин. Федерация хоккея России поздравляет Владимира Владимировича с безоговорочной победой и желает дальнейших успехов в государственных делах, развитии нашей страны и отечественного спорта.

Благодаря вашей неоценимой поддержке продолжается планомерный прогресс российского хоккея, результатом которого стали золотые медали на прошедших Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Впереди предстоит большая масштабная работа, а с вашей поддержкой и участием отечественный спорт несомненно ждут новые победы!», — сообщается в «твиттере» федерации.