Ещё
ФХР поздравила Путина с победой на выборах и пожелала успехов в развитии страны
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФХР поздравила Путина с победой на выборах и пожелала успехов в развитии страны 

Чемпионат.com 1 час назад
Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с победой на выборах. По предварительным данным, за действующий глава государства получил 76,68% голосов.
«Поздравляем Владимира Владимировича Путина с победой на выборах! 18 марта 2018 года состоялись выборы президента Российской Федерации. Победу на них одержал Владимир Путин. Федерация хоккея России поздравляет Владимира Владимировича с безоговорочной победой и желает дальнейших успехов в государственных делах, развитии нашей страны и отечественного спорта.
Благодаря вашей неоценимой поддержке продолжается планомерный прогресс российского хоккея, результатом которого стали золотые медали на прошедших Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Впереди предстоит большая масштабная работа, а с вашей поддержкой и участием отечественный спорт несомненно ждут новые победы!», — сообщается в «твиттере» федерации.
Чемпионат.com: последние новости
Чемпионат мира по фигурному катанию. Самые необычные и опасные поддержки Камалов завоевал бронзу на юниоском Кубке Европы по дзюдо Фанатов «Спартака» на матче в Казани было больше, чем болельщиков «Рубина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение