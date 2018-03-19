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Делегация Посольства Швеции посетила Нижний Новгород
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Делегация Посольства Швеции посетила Нижний Новгород 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииДелегация Посольства Швеции посетила Нижний Новгород
Дмитрий Сватковский встретится с делегацией Посольства Швеции во главе с Советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном
20 марта 2018 года в 14.00 в Нижегородском кремле состоится встреча и.о. заместителя губернатора Дмитрия Сватковского с делегацией Посольства Швеции в России во главе с Советником по экономическим вопросам Бьорном Кавальковым-Хальварссоном.
Встреча состоится в рамках визита в Нижегородскую область делегации Посольства. Визит организован с целью знакомства представителей Швеции с инфраструктурой Нижегородской области, в том числе спортивными объектами, которые будут задействованы в регионе в период проведения Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Напомним, в Нижнем Новгороде пройдет шесть матчей мирового футбольного первенства, включая 1/8 и ¼ финала, в том числе матч с участием сборной Швеции: 18 июня на «Стадионе Нижний Новгород» сборная Швеции встретится со сборной Южной Кореи. Отметим, что это будет первый матч ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.
Справка. По итогам 2017 года оборот внешней торговли между Нижегородской областью и Швецией составил 22,3 миллиона долларов (показатель сохранился на уровне 2016 года). По итогам прошлого года Швеция заняла 39 место по объему товарооборота среди 142 стран — внешнеторговых партнеров Нижегородской области.
Уважаемые коллеги! Приглашаем вас принять участие в мероприятии, которое состоится по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 1, зал приема официальных делегаций.
13.50 — сбор СМИ около зала приема официальных делегаций;
14.00 — 14.10 — протокольная съемка встречи;
14.40 (ориентировочно) — пресс-подход.
Контактное лицо — Евгений Горохов, телефон 8-953-415-16-13.
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