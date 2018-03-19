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Экс-игрок «Детройта» Голубовский может стать генменеджером нижегородского «Торпедо»
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Экс-игрок «Детройта» Голубовский может стать генменеджером нижегородского «Торпедо» 

Р-Спорт 11 часов назад
Бывший хоккеист «Детройт Ред Уингз» Ян Голубовский сообщил РИА Новости, что ведет переговоры с нижегородским «Торпедо» о назначении на пост генерального менеджера клуба.
Голубовский завершил спортивную карьеру в 2013 году и в последнее время работал хоккейным агентом. В бытность игроком защищал в России цвета магнитогорского «Металлурга», петербургского СКА, ЦСКА, новосибирской «Сибири» и череповецкой "Северстали", а его последним клубом была «Рязань». Голубовский выступал за «Детройт» и клубы его системы с 1994 по 2000 годы.
"Я действительно веду переговоры с «Торпедо». Но помимо Нижнего есть еще несколько клубов, где могу оказаться. В ближайшее время будет понятно, где буду работать. Думаю, до апреля все решится", — сказал Голубовский по телефону.
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