Экс-игрок «Детройта» Голубовский может стать генменеджером нижегородского «Торпедо»

Бывший хоккеист «Детройт Ред Уингз» Ян Голубовский сообщил РИА Новости , что ведет переговоры с нижегородским «Торпедо» о назначении на пост генерального менеджера клуба.

Голубовский завершил спортивную карьеру в 2013 году и в последнее время работал хоккейным агентом. В бытность игроком защищал в России цвета магнитогорского «Металлурга», петербургского СКА, ЦСКА, новосибирской «Сибири» и череповецкой "Северстали" , а его последним клубом была «Рязань». Голубовский выступал за «Детройт» и клубы его системы с 1994 по 2000 годы.

"Я действительно веду переговоры с «Торпедо». Но помимо Нижнего есть еще несколько клубов, где могу оказаться. В ближайшее время будет понятно, где буду работать. Думаю, до апреля все решится", — сказал Голубовский по телефону.