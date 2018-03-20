Экс-игрок «Детройта» Голубовский может стать генменеджером «Торпедо»

Бывший хоккеист «Детройт Ред Уингз» Ян Голубовский сообщил РИА Новости , что ведет переговоры с нижегородским «Торпедо» о назначении на пост генерального менеджера клуба.

"Я действительно веду переговоры с «Торпедо». Но помимо Нижнего есть еще несколько клубов, где могу оказаться. В ближайшее время будет понятно, где буду работать. Думаю, до апреля все решится", — сказал Голубовский.