Экс-игрок «Детройта» Голубовский может стать генменеджером «Торпедо» 

Бывший хоккеист «Детройт Ред Уингз» Ян Голубовский сообщил РИА Новости, что ведет переговоры с нижегородским «Торпедо» о назначении на пост генерального менеджера клуба.
"Я действительно веду переговоры с «Торпедо». Но помимо Нижнего есть еще несколько клубов, где могу оказаться. В ближайшее время будет понятно, где буду работать. Думаю, до апреля все решится", — сказал Голубовский.
Голубовский завершил спортивную карьеру в 2013 году и в последнее время работал хоккейным агентом. В бытность игрока защищал в России цвета «Металлурга», СКА, ЦСКА, «Сибири» и "Северстали". Голубовский выступал за «Детройт» и клубы его системы с 1994 по 2000 годы.