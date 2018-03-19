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Мини-футбол: игры ветеранов
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Мини-футбол: игры ветеранов 

Управа района Крюково 59 минут назад
Фото: Управа района Крюково
17 марта в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 А прошли игры очередных туров первенства по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» среди ветеранских команд 60 лет + и 70 лет +
Результаты игр Ветераны 60 лет +
Алла-Л — Зоркий 4-5  Зеленоград — Сенеж 6-2  Командные результаты на 17 марта 2018 года
Зоркий — 24 очка
Зеленоград — 18 очков
Алла-Л — 9 очков
Сенеж — 0 очков
Ветераны 70 лет +
Крюково — Звезда (МГУ) 3-6  Командные результаты на 17 марта 2018 года
Звезда (МГУ) — 13 очков
Крюково (Фаворит) — 1 очко.
Игровой день данной группы ветеранов 60 лет+ и 70 лет + первая и третья суббота месяца с 12.00 часов в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 «А».
Организаторы первенства федерация футбола города Зеленограда, ГБУ «ФАВОРИТ» (отв. Камкин А. Н.) и футбольный актив ветеранов региона.
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