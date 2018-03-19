Мини-футбол: игры ветеранов

17 марта в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 А прошли игры очередных туров первенства по мини-футболу ЗООВФ «Старая Гвардия» г. Москвы и Московской области, зоны «Север-Запад» среди ветеранских команд 60 лет + и 70 лет +

Результаты игр Ветераны 60 лет +

Алла-Л — Зоркий 4-5 Зеленоград — Сенеж 6-2 Командные результаты на 17 марта 2018 года

Зоркий — 24 очка

Зеленоград — 18 очков

Алла-Л — 9 очков

Сенеж — 0 очков

Ветераны 70 лет +

Крюково — Звезда ( МГУ ) 3-6 Командные результаты на 17 марта 2018 года

Звезда (МГУ) — 13 очков

Крюково (Фаворит) — 1 очко.

Игровой день данной группы ветеранов 60 лет+ и 70 лет + первая и третья суббота месяца с 12.00 часов в спортзале ФОК «Рекорд», корпус 1637 «А».

Организаторы первенства федерация футбола города Зеленограда, ГБУ «ФАВОРИТ» (отв. Камкин А. Н.) и футбольный актив ветеранов региона.