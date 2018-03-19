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Пономарёв: три раза играл против Пеле, он был похож на пуму
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Пономарёв: три раза играл против Пеле, он был похож на пуму 

Чемпионат.com 57 минут назад
Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарёв в преддверии товарищеского матча Россия — Бразилия вспомнил о матчах с бразильцами, в которых ему приходилось противостоять Пеле.
«Слышал, что Пеле сейчас не очень себя хорошо чувствует. Буду рад, если он сможет прилететь в Москву на товарищеский матч Россия — Бразилия. Прекрасно помню все три матча, в которых играл против Пеле. Когда мы с ним были на поле, я почувствовал, что это особенный футболист. Это было заметно в Москве, когда он сделал дубль и второй мяч вообще забросил Анзору Кавазашвили за шиворот.
Пеле был похож на пуму. Пластичный, элегантный, красивый, вёрткий и мягкий. От него мяч никогда не отскакивал. Он любым участком тела мог его принять так, что мяч к нему прилипал. Он — чёрная пума или пантера», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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