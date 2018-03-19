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Шахматисты образовательного комплекса стали победителями в соревнованиях по шахматам
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Шахматисты образовательного комплекса стали победителями в соревнованиях по шахматам 

Твоя Газета 56 минут назад
Фото: Твоя Газета
Шахматисты образовательного комплекса приняли участие в соревнованиях по шахматам, которые проводились в рамках ХII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций столицы.
Финал среди юношей состоялся 13 марта. В завершающем этапе принимали участие 16 команд, которые были разбиты на четыре группы. Студенты образовательного комплекса «Юга-Запад» обыграли в упорной борьбе всех своих соперников и набрали наибольшее количество баллов.
По мнению руководителя физического воспитания Дмитрия Вячеславовича Королева, победа стала заслуженной и закономерной.
— Добиться успеха команде образовательного комплекса «Юго-Запад» удалось, в частности, благодаря систематическим занятиям учащихся и студентов в шахматных кружках дополнительного образования, а также реализации проекта «Шахматы в школе», — сказал Дмитрий Королев.
В команде, которая принесла победу «Юго-Запада», играли: Кувшинников Андрей Кириллович, Репин Максим Андреевич, Радько Ярослав Сергеевич, Соколов Александр.
«Твоя газета»
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