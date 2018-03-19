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Бернард: Уровень чемпионата Украины меня не устраивает
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Бернард: Уровень чемпионата Украины меня не устраивает 

Советский спорт 50 минут назад
«Когда закончится контракт с „Шахтером“ (по окончании нынешнего сезона — Прим. ред.), хочу уйти в другой клуб. Пока я не знаю, где продолжу свою карьеру. Возможно, вернусь в Бразилию. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги чемпионов, а чемпионат не такой сильный, как раньше, его уровень меня не устраивает», — цитирует игрока Football.ua.
В этом сезоне на счету Бернарда шесть голов и четыре результативные передачи в 19 матчах чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы «Челси», «Атлетико», «Рома» и «Интер».
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