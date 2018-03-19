Хорн не должен допустить, чтобы Кроуфорд превратился в монстра — тренер

Экс-абсолютный чемпион мира в суперлёгком весе американец Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО) обязательно превратится в монстра, если позволить ему вольничать в ринге, уверен Гленн Раштон — тренер австралийского чемпиона мира WBO в полусредней категории (до 66,7 кг) Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО). Отсюда вытекает план на предстоящий поединок, которым наставник поделился с The Courier Mail.

Напомним, что встреча боксёров в ринге была запланирована на 14 апреля, но из-за травмы Кроуфорда перенесена на более поздний срок (предположительно 19 мая).

«Самое опасное в Кроуфорде то, что он, как и Джефф, крайне вариативен, — заметил Раштон. — Он будет максимально неуловим, но как только просчитает тебя, так сразу перейдёт в режим уничтожения. Посему, Джефф не может позволить Кроуфорду приложиться по себе уже в начале боя, ведь Теренс — настоящий мастер в улучении момента, после чего становится монстром. 78 процентов его побед одержаны досрочно, так что он знает, как убирать соперников».

«Это будет взрывоопасный бой, и мы намерены шокировать мир, как Джефф уже сделал в прошлом году, побив Пакьяо. Кроуфорд пока нокаутировал только легковесов и суперлегковесов, но Джефф в полусреднем весе намного больше любого из прошлых соперников Теренса. Наш план состоит в том, чтобы выиграть первый раунд, а потом и каждый последующий до тех пор, пока бой не будет завершён. Мы не можем позволить Кроуфорду играть в его игру», — заключил Гленн.

Читайте также: Кроуфорд обиделся на Хорна: обещает его избить

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.