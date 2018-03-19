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Курские абоненты «Ростелеком» могут выбрать систему оплаты местной связи
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Курские абоненты «Ростелеком» могут выбрать систему оплаты местной связи 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Курский филиал ПАО «Ростелеком» уведомляет, что на АТС-24 (автоматической телефонной станции) Курска проведена плановая реконструкция, в результате которой для абонентов стал доступным выбор системы оплаты местных телефонных соединений.
Каждый тарифный план включает:
Плату за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии (независимо от её типа). Плату за предоставление абоненту местного телефонного соединения.
Тарифный план с абонентской системой оплаты:
оплата за пользование абонентской линией — 190 (95)* руб. ;оплата за неограниченный объем местных телефонных соединений (разговоров) — 262 (131)* руб.
Тарифный план с повременной системой оплаты:
оплата за пользование абонентской линией — 190 (95)* руб. ;поминутная оплата местных телефонных соединений (разговоров), начиная с первой минуты, стоимость одной минуты — 0,50 руб.
Тарифный план с комбинированной системой оплаты:
оплата за пользование абонентской линией — 190 (95)* руб. ;оплата за определенный (базовый) объем местных телефонных соединений (разговоров) — 350 минут — 140 (70)* руб.,
За разговоры сверх базового объема устанавливается дополнительная плата за предоставление местных телефонных соединений (тарифицируется каждая минута разговора). Стоимость одной минуты — 0,44 руб.
Тарифный план с системой оплаты «Социальный»:
оплата за пользование абонентской линией — 190 (95)* руб.оплата за определенный (базовый) объем местных телефонных соединений (разговоров) — 100 минут — 33 (33)* руб.,
За разговоры сверх базового объема устанавливается дополнительная плата за предоставление местных телефонных соединений (тарифицируется каждая минута разговора). Стоимость одной минуты — 0,54 руб.
Тарифный план c системой оплаты «Выходной»:
оплата за пользование абонентской линией — 190 (95)* руб. ;за неограниченный объем местных телефонных соединений в выходные и нерабочие праздничные дни, взимается дополнительно плата — 140 руб. ;за минуту телефонного соединения в рабочие дни, взимается дополнительно плата — 0,50 руб.
*для абонентов со спаренной схемой включения (блокиратор, параллель).
Выбор тарифного плана производится бесплатно. По любому из тарифных планов оплачиваются только исходящие соединения. Система оплаты внутризоновых соединений, включая звонки на сотовые телефоны, а также оплата междугородных и международных соединений остается без изменений. Получить подробную информацию и сообщить о выбранном тарифном плане можно любым удобным способом: звонком по телефону 8-800-450-0-150 (звонок бесплатный); лично по адресу: г. Курск, Красная пл., д.8; Режим работы: пн. -пт. с 800 до 2000 без перерыва; сб., вс. с 1000 до 1500 без перерыва.
В случае отсутствия до 30.04.2018 информации о выборе абонентом тарифного плана на оплату местных телефонных соединений, начисления за местные телефонные соединения с 01.05.2018 будут производиться в соответствии с системой оплаты услуг местной телефонной связи, указанной в действующем Договоре об оказании услуг связи, по тарифам, применяемым при наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений. Реконструкция проведена на АТС, обслуживающей абонентские номера из представленного диапазона: 4712241300-4712241799; 4712242000-4712242799; 4712243000-4712243599.
Если Ваш номер не входит в представленный выше диапазон телефонных номеров, то система оплаты местных телефонных соединений останется без изменений.
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