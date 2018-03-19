Кокорин поблагодарил команду и болельщиков за поддержку

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кокорин поблагодарил команду и болельщиков за поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

"Большое спасибо всем болельщикам, партнерам по командам за поддержку в последние три дня. Для меня это было очень важно, так как я перенес серьезную операцию на колене. По словам доктора, все прошло хорошо, теперь все зависит от меня. Буду делать все, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй", — сказал Кокорин в своем инстаграме.

Ранее футболисты сборной России поздравили Кокорина с 27-летием и пожелали ему скорейшего выздоровления.