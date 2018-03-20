С 20 по 23 марта в г. Оленегорске на ледовом стадионе ДЮСШ «Олимп» состоятся соревнования по конькобежному спорту 58 Праздника… 

В соревнованиях примут участие 130 учащихся из 3-х муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск и одного муниципального образования центрального федерального округа: г. Коломна.
Три дня юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет будут соревноваться в многоборье на дистанциях: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, групповых забегах на 1000 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м и смешанных эстафетах 4 х 400 м.
Открытие соревнований состоится 21 марта в 17.00 в Ледовом дворце спорта по адресу: ул. Строительная, д. 40.
Победители и призёры в многоборье будут награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.
Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся — компании «Новатэк-Мурманск».
Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.
Все участники соревнований по конькобежному спорту получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.
Торжественное награждение состоится 22 марта в 18.00 в Оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда» по адресу: Ленинградский проспект, д. 5.
Из истории проведения: По инициативе тренеров Мурманска, Апатит, Кировска, Мончегорска, Полярные Зори конькобежный спорт включен в программу Праздника Севера учащихся в 1973 году. Первые соревнования состоялись на конькобежных дорожках апатитского городского стадиона. Позже стали проводится в городах Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Кировск и Мончегорск. С появлением ледовых стадионов в Оленегорске и Никеле круг участников расширился, но в 90-х годах в связи с финансовыми трудностями не стало условий для занятий в Кировске и Апатитах, а в 2009 в связи с увольнением единственного тренера — в Никеле.
Таким образом, на протяжении уже 9 лет в соревнованиях по конькобежному спорту участвуют команды Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, а также наши гости из Карелии (команды г. Сортавала и г. Петрозаводск) и периодически из Норвежского города Тромсё.
Два последних года к нам приезжает команда из г. Коломна Московской области.
В числе призеров соревнований 1973 года были Михаил Шелков, нынешний президент областной федерации конькобежного спорта и профессор МГТУ, его брат Анатолий Шелков (проживает в г. Мончегорск).
Из известных конькобежцев в стартах Праздника Севера учащихся совершенствовали свое спортивное мастерство Александра Михайлова — двукратная чемпионка 2 зимней Спартакиады учащихся России и бронзовый призер первенства юниорского первенства Европы, Алина Иванина — бронзовый призер 5 зимней Спартакиады учащихся, Игорь Киреенко — тренер сборной команды Мурманской области