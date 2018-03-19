Легков, Журова и Сотникова определят лауреатов гранта «Заправляем в спорте»

Стал известен состав Экспертного жюри всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте-2018», ранее учрежденного Спортивным клубом «Лукойл»

Напомним, что грант нацелен на поддержку юных спортсменов не старше 15 лет, занимающихся олимпийскими видами спорта. Заявки на соискание гранта принимаются до 15 апреля.