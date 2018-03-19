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Легков, Журова и Сотникова определят лауреатов гранта «Заправляем в спорте»
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Легков, Журова и Сотникова определят лауреатов гранта «Заправляем в спорте» 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Стал известен состав Экспертного жюри всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте-2018», ранее учрежденного Спортивным клубом «Лукойл».
В его состав вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Белова.
Напомним, что грант нацелен на поддержку юных спортсменов не старше 15 лет, занимающихся олимпийскими видами спорта. Заявки на соискание гранта принимаются до 15 апреля.
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