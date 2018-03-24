Голкипер луганской «Зари» может перейти в «Челси»

Лондонский «Челси» намерен приобрести голкипера луганской «Зари» Андрея Лунина . Скауты «аристократов» следили за игрой 19-летнего вратаря в нескольких последних матчах чемпионата Украины, сообщает Tribuna.com.

По информации источника, тренерский штаб «синих» считает, что у игрока есть потенциал вырасти в голкипера очень высокого класса.

В случае, если переход Лунина в «Челси» состоится, то ближайшие несколько лет он проведёт, выступая на правах аренды в менее статусных европейских клубов.

Помимо «Челси» интерес к вратарю также проявляет австрийский «Зальцбург».