Голкипер луганской «Зари» может перейти в «Челси» 

Лондонский «Челси» намерен приобрести голкипера луганской «Зари» Андрея Лунина. Скауты «аристократов» следили за игрой 19-летнего вратаря в нескольких последних матчах чемпионата Украины, сообщает Tribuna.com.
По информации источника, тренерский штаб «синих» считает, что у игрока есть потенциал вырасти в голкипера очень высокого класса.
В случае, если переход Лунина в «Челси» состоится, то ближайшие несколько лет он проведёт, выступая на правах аренды в менее статусных европейских клубов.
Помимо «Челси» интерес к вратарю также проявляет австрийский «Зальцбург».
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