Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы

В феврале кандидат от коммунистов Павел Грудинин и видеоблогер Юрий Дудь заключили публичное пари: если по результатам президентских выборов Грудинин набирает больше 15% голосов — Дудь бреется налысо, если меньше 15% — Грудинин сбривает усы.

В понедельник, когда стало ясно, что Грудинин не набирает 15% на выборах президента (у него 11,8%), Юрий Дудь напомнил об этом споре в своем Instagram, выложив там фотографию с бритвенным набором.

Грудинин намек понял, но поставил дополнительное условие.

"Встретимся с Юрием Александровичем (Дудем), и если он признает, что эти выборы были честными, я сразу же при нем побреюсь", — сказал Грудинин в понедельник журналистам.

Сам Дудь пока не прокомментировал, считает ли он дополнительное условие нарушением изначального данного обещания или нет. При этом пари получило широкий общественный резонанс.