Ещё
Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грудинин рассказал, при каком условии сбреет усы 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Говорит Москва
Кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин заявил, что выполнит условия пари и сбреет усы, если видеоблогер Юрий Дудь заявит, что выборы прошли честно.
В феврале кандидат от коммунистов Павел Грудинин и видеоблогер Юрий Дудь заключили публичное пари: если по результатам президентских выборов Грудинин набирает больше 15% голосов — Дудь бреется налысо, если меньше 15% — Грудинин сбривает усы.
В понедельник, когда стало ясно, что Грудинин не набирает 15% на выборах президента (у него 11,8%), Юрий Дудь напомнил об этом споре в своем Instagram, выложив там фотографию с бритвенным набором.
Грудинин намек понял, но поставил дополнительное условие.
"Встретимся с Юрием Александровичем (Дудем), и если он признает, что эти выборы были честными, я сразу же при нем побреюсь", — сказал Грудинин в понедельник журналистам.
Сам Дудь пока не прокомментировал, считает ли он дополнительное условие нарушением изначального данного обещания или нет. При этом пари получило широкий общественный резонанс.
Российская Газета: последние новости
На Кубани явка на выборах к 18 часам составила 64 процента Фото: Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России Стадионы ЧМ по футболу встанут на кадастровый учет за три дня
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте чемпионата мира-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972123
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение