Бензема — Вальбуэна: держи свою руку при себе

Нападающий «Реала» Карим Бензема публично отказал полузащитнику «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в разрешении конфликта трёхлетней давности, из-за которого форвард не вызывается в сборную Франции.

Как сообщает 90min.com, Вальбуэна заявил прессе, что будет готов пожать руку Бензема, если их пути на поле пересекутся. Однако игрок «Реала» в своём «инстаграме» ответил: «Держи свою руку при себе».

В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже и сотрудничестве с преступниками, которые вынуждали игрока заплатить круглую сумму, чтобы в Сеть не попала его интимная видеозапись. Прошлым летом форвард «Реала» выиграл дело в суде и был признан невиновным.