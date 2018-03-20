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Бензема — Вальбуэна: держи свою руку при себе
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Бензема — Вальбуэна: держи свою руку при себе 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Soccer News
Нападающий «Реала» Карим Бензема публично отказал полузащитнику «Фенербахче» Матьё Вальбуэна в разрешении конфликта трёхлетней давности, из-за которого форвард не вызывается в сборную Франции.
Как сообщает 90min.com, Вальбуэна заявил прессе, что будет готов пожать руку Бензема, если их пути на поле пересекутся. Однако игрок «Реала» в своём «инстаграме» ответил: «Держи свою руку при себе».
В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже и сотрудничестве с преступниками, которые вынуждали игрока заплатить круглую сумму, чтобы в Сеть не попала его интимная видеозапись. Прошлым летом форвард «Реала» выиграл дело в суде и был признан невиновным.
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