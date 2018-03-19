Федерацию Финляндии проверят на предмет дискриминации к женской сборной

В Финляндии будет проведено расследование на предмет возможной дискриминации национальной футбольной ассоциации по отношению к женской сборной. Об этом говорится на сайте FIFPro.

«Если мужчины и женщины, имеющие аналогичную должность, получают разное вознаграждение, то это явная дискриминации по половому признаку», — заявила омбудсмен по вопросам полового равенства Юкки Мааринваара.

«Мы делаем ту же работу, что и мужчины, но получаем гораздо меньше. Надеюсь, что это расследование изменит ситуацию. Вся финансовая поддержка и бонусы, которые мы можем получить от федерации, для нас важны», — сказала капитан женской сборной Финляндии Тинджа-Рийка Корпела.