Представлена форма сборной Бразилии на ЧМ-2018 (фото)

LEAKED: Brazil's kits for World Cup 2018 according to famous website todosobrecamista. pic.twitter.com/pyCVD7uzon

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 19 марта 2018 г.

Бразилия на ЧМ-2018 сыграет в группе со Швейцарией (17 июня, «Ростов Арена»), Коста-Рикой (22 июня, «Санкт-Петербург») и Сербией (27 июня, «Открытие Арена»).

Напомним, 23 марта сборная Бразилии сыграет в Москве товарищеский матч с Россией.