Подпишись: эта 9-летняя скейтбордистка — звезда Instagram!

Этой малышке по имени Скай всего 9 лет. Когда ей было 2, она начала кататься на скейтборде, и за эти 7 лет добилась таких высот, что ей может позавидовать любой профессионал. А еще у Скай есть 6-летний брат Оушен, который катается на мини-серфе. И это очень мило! Смотри видео и подписывайся на них в Instagram. Аккаунт ведет их мама, и на него подписано уже 102 тысячи человек!

Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)

5 Фев 2018 в 4:10 PST Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)

11 Янв 2018 в 9:16 PST Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)

5 Ноя 2017 в 10:37 PST Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)

28 Окт 2017 в 11:47 PDT Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)

11 Сен 2017 в 8:08 PDT Подробнее: https://peopletalk.ru/article/podpishis-eta-9-letnyaya-skejtbordistka-zvezda-instagram/