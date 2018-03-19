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Подпишись: эта 9-летняя скейтбордистка — звезда Instagram!
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Подпишись: эта 9-летняя скейтбордистка — звезда Instagram! 

Peopletalk 13 часов назад
Фото: Peopletalk
Этой малышке по имени Скай всего 9 лет. Когда ей было 2, она начала кататься на скейтборде, и за эти 7 лет добилась таких высот, что ей может позавидовать любой профессионал. А еще у Скай есть 6-летний брат Оушен, который катается на мини-серфе. И это очень мило! Смотри видео и подписывайся на них в Instagram. Аккаунт ведет их мама, и на него подписано уже 102 тысячи человек!
Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)
5 Фев 2018 в 4:10 PST  Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)
11 Янв 2018 в 9:16 PST  Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)
5 Ноя 2017 в 10:37 PST  Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)
28 Окт 2017 в 11:47 PDT  Публикация от Sky and Ocean (@awsmkids)
11 Сен 2017 в 8:08 PDT  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/podpishis-eta-9-letnyaya-skejtbordistka-zvezda-instagram/
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