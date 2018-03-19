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Умер ставший звездой Интернета кот-пианист Бенто
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Умер ставший звездой Интернета кот-пианист Бенто 

Вести.Ru 13 часов назад
Фото: Амител
Не стало знаменитого британского кота Бенто, ставшего интернет-звездой в 2009 году благодаря ролику, в котором симпатичный питомец играл на пианино. Хозяин животного Чарли Шмидт не уточнил, что стало причиной смерти Бенто, сообщает Sun.
Почти десять лет назад Шмидт надел на своего кота рубашку и снял его играющим на синтезаторе. Лапами Бенто управлял хозяин. Ролик быстро стал вирусным.
На канал кота-пианиста подписаны 140 тысяч человек. Бенто был вторым котом-музыкантом, выращенным Шмидтом. Интернет-пользователи не исключают, что вскоре экс-владелец знаменитости заведет себе нового талантливого питомца.
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