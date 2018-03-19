Умер ставший звездой Интернета кот-пианист Бенто

Не стало знаменитого британского кота Бенто, ставшего интернет-звездой в 2009 году благодаря ролику, в котором симпатичный питомец играл на пианино. Хозяин животного Чарли Шмидт не уточнил, что стало причиной смерти Бенто, сообщает Sun.

Почти десять лет назад Шмидт надел на своего кота рубашку и снял его играющим на синтезаторе. Лапами Бенто управлял хозяин. Ролик быстро стал вирусным.

На канал кота-пианиста подписаны 140 тысяч человек. Бенто был вторым котом-музыкантом, выращенным Шмидтом. Интернет-пользователи не исключают, что вскоре экс-владелец знаменитости заведет себе нового талантливого питомца.