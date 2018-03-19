Миленина еще не решила, будет ли участвовать в Паралимпиаде-2022

Семикратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анна Миленина еще не решила, будет ли участвовать в Играх-2022 в Пекине. На Паралимпиаде в Пхенчхане она завоевала две золотых и три серебряных медали.

— Я пока ничего не могу сказать о своем участии в следующих Паралимпийских играх в Китае, — цитирует «Р-Спорт» Миленину. — Потому что не знаю, каким будет мое решение, и сейчас нахожусь в раздумьях. Я продолжаю готовиться к соревнованиям и выступать, а на Паралимпийские игры ведь надо еще попасть. Мой ближайший старт — чемпионат России, который пройдет в Пересвете с 20 по 30 марта.