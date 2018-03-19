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Воспитанники «Каховских ромашек» приняли участие в соревнованиях по футболу
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Воспитанники «Каховских ромашек» приняли участие в соревнованиях по футболу 

Каховка 13 часов назад
Фото: Каховка
15 марта состоялись Открытые Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В этих соревнованиях участвовала команда юношей из Центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» района Зюзино.
На стадионе «Локомотив» соревновались 12 команд из Москвы и области. Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз проводит соревнования с целью массового привлечения детей и подростков, воспитанников детских домов и школ-интернатов, оставшихся без попечения родителей, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также популяризации и развития футбола в РФ.
Команду ГБУ ЦССВ «Каховские ромашки» назвали «NEW WAY», в нее вошли шестеро воспитанников. Было сыграно три матча, в последнем ребятам удалось забить три гола.
На втором этапе соревнований спортсмены будут бороться за путевку в финальные соревнования в Сочи.
Тренер по футболу ЦССВ «Каховские ромашки» сказал: «Для ребят это был очень важный день, поэтому волнение не давало сосредоточиться. Но все большие молодцы».
Фото с сайта ЦССВ «Каховские ромашки».
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