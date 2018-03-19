Пуровские борцы положили всех на лопатки

В Тарко-Сале прошли соревнования по греко-римской борьбе в зачет двадцатой спартакиады учащихся Ямало-Ненецкого автономного округа, в котором участвовали спортсмены из Пуровского района, Ноябрьска, Губкинского, Нового Уренгоя, Надыма и Лабытнанги.

Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации Пуровского района, на ковер вышли пятьдесят девять борцов. В командном зачете лучшими стали пуровские атлеты. На втором месте — команда Ноябрьска, на третьем — новоуренгойцы. В личном зачете среди пуровчан обладателями золота в своих весовых категориях стали Тамирлан Загиров и Рустам Упумиев из города Тарко-Сале, Кирилл Карымов и Егор Подметенный из поселка Пурпе.