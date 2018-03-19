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На базе Казанского СВУ состоялось торжественное открытие Спартакиады довузовских образовательных организаций Минобороны России
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На базе Казанского СВУ состоялось торжественное открытие Спартакиады довузовских образовательных организаций Минобороны России 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году в Спартакиаде примут участие 26 команд со всей страны.
18 марта 2018 года на базе Казанского суворовского военного училища состоялось торжественное открытие Спартакиады довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.
В этом году в Спартакиаде примут участие 26 команд со всей страны. В столицу Татарстана приехали лучшие представители довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российские Федерации, чтобы достойно представить свое спортивное мастерство на спортивных аренах Республики Татарстан.
Перед открытием соревнований прошло заседание мандатной комиссии и взвешивание спортсменов. Работа мандатной комиссии гарантирует соблюдение интересов спортсменов и обеспечивает ход соревнований в соответствии с международными стандартами.
На торжественном концерте, посвященном открытию спортивного форума, участники Спартакиады познакомились с историей и традициями прославленного Казанского суворовского военного училища, а также с достойным спортивным наследием Казани.
В своем приветственном слове начальник Казанского суворовского военного училища мастер спорта по боксу генерал-майор Валерий Миронченко поздравил всех участников с открытием Спартакиады и отметил, что развитие спорта, физкультуры и здорового образа жизни — это вопрос выживания нации, одно из важнейших направлений улучшения демографической ситуации страны.
Старший инспектор управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации подполковник Дмитрий Виноград произнес напутственные слова спортсменам и выразил благодарность Казанскому СВУ за радушный прием. Он отметил высокий уровень достижений воспитанников Казанского СВУ в спорте, пожелал всем участникам показать лучшие результаты и не сдаваясь, идти к победе.
Для гостей и участников спартакиады, хозяева соревнований подготовили праздничный концерт. Суворовцы исполнили любимые и знакомые всем песни о спорте и воинской чести. По уже сложившейся традиции торжественное открытие спартакиады завершилось гимном Сухопутных войск в исполнении хора суворовцев училища.
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