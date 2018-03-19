Очередная партия контрабандного шпика не уехала из Усть-Луги

Не слишком хорошо замаскированный под кокосовую субстанцию товар должен был без проблем пройти досмотр, однако сотрудники Россельхознадзора и таможни оказались внимательными.

В морском порту Усть-Луга вновь задержали большую партию свиного шпика, завезённого в условиях маскировки. Об этом ivbg.ru сообщили в Россельхознадзоре по Петербургу и Ленобласти.

Таможенники и специалисты ведомства наткнулись на 96 тонн контрабандного шпика при детальном осмотре контейнеров, которые прибыли в Усть-Лугу на теплоходе. Этикетка на иностранном языке позволила определить, что шпик был привезён из Испании. Движение груза по понятным причинам было приостановлено.