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Объявлен победитель совместного конкурса «Собака.ru» и футбольного клуба «Зенит»
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Объявлен победитель совместного конкурса «Собака.ru» и футбольного клуба «Зенит» 

Собака 13 часов назад
Фото: Собака
Перед финалом проекта «Новые имена в моде-2018» мы вместе с футбольным клубом «Зенит» запустили конкурс фэшн-экскизов. Рисунки, отражающие символику клуба, основные цвета, любовь болельщиков и лозунги со стадионов, должны были стать основой для совместной капсульной коллекции «Зенита» и молодого дизайнера. Мы, наконец, готовы объявить его имя: среди десятков присланных заявок экспертный совет выбрал работы Андрея Проскурина. Именно он сделает футболки и свитшоты для футбольного клуба, которые покажет на стадионе «Санкт-Петербург» 15 апреля этого года.
Представители «Зенита» свяжутся с Андреем для дальнейшей работы — а мы будем ждать результат на трибунах первого спортивно-модного шоу в Петербурге.
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