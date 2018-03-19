Объявлен победитель совместного конкурса «Собака.ru» и футбольного клуба «Зенит»

Перед финалом проекта «Новые имена в моде-2018» мы вместе с футбольным клубом «Зенит» запустили конкурс фэшн-экскизов. Рисунки, отражающие символику клуба, основные цвета, любовь болельщиков и лозунги со стадионов, должны были стать основой для совместной капсульной коллекции «Зенита» и молодого дизайнера. Мы, наконец, готовы объявить его имя: среди десятков присланных заявок экспертный совет выбрал работы Андрея Проскурина. Именно он сделает футболки и свитшоты для футбольного клуба, которые покажет на стадионе «Санкт-Петербург» 15 апреля этого года.

Представители «Зенита» свяжутся с Андреем для дальнейшей работы — а мы будем ждать результат на трибунах первого спортивно-модного шоу в Петербурге.