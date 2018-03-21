«Амкар» рассматривает вариант переноса игр с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровск

Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что команда рассматривает возможность провести матчи 24-го и 26-го туров чемпионата России в Хабаровске. Слова функционера приводит ТАСС

"Нельзя говорить, что «Амкар» заинтересован играть матчи с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске. У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с «Локомотивом» и «Рубином» у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других.

Еще есть Уфа, Саранск, но мы не оставляем надежд вернуть свой стадион. В приоритете — сыграть в Перми на стадионе «Звезда», — отметил гендиректор.

Встречу 22-тура с тульским «Арсеналом» «Амкар» сыграл в Уфе из-за несоответствия поля домашнего стадиона регламенту соревнований.

Ранее сообщалось, что РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов.