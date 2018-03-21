Ещё
«Амкар» рассматривает вариант переноса игр с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровск
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амкар» рассматривает вариант переноса игр с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровск 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Амкара»
Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что команда рассматривает возможность провести матчи 24-го и 26-го туров чемпионата России в Хабаровске. Слова функционера приводит ТАСС.
"Нельзя говорить, что «Амкар» заинтересован играть матчи с «Локомотивом» и «Рубином» в Хабаровске. У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с «Локомотивом» и «Рубином» у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других.
Еще есть Уфа, Саранск, но мы не оставляем надежд вернуть свой стадион. В приоритете — сыграть в Перми на стадионе «Звезда», — отметил гендиректор.
Встречу 22-тура с тульским «Арсеналом» «Амкар» сыграл в Уфе из-за несоответствия поля домашнего стадиона регламенту соревнований.
Ранее сообщалось, что РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов.
Газета.Ru: последние новости
Минстрой хочет провести интернет в общественные туалеты Мутко прокомментировал допинг-проверку сборной России по футболу В ФИФА дали официальный комментарий по поводу бойкота ЧМ-2018
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20186
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение