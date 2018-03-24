Футбольный матч между молодежными составами «Амкара» и «Локомотива» пройдет в Перми

МОСКВА, 24 марта. / ТАСС /. Молодежные команды «Локомотива» и «Амкара» проведут матч 24-го тура первенства России по футболу в Перми, на стадионе «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба. Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на стадионе «Звезда» из— за плохого состояния искусственного газона. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России признала газон на стадионе «не соответствующим принятым стандартам по причине отсутствия на нем гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля». В четверг 22 марта «Амкар» объявил о переносе домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Локомотива» на «РЖД-Арену» в Москву, однако, РФПЛ еще не объявила окончательное решение. Встреча молодежных команд пройдет 30 марта, начало в 17:00 мск. Матч основных команд запланирован на 31 марта. "Локомотив" находится на четвертом месте в турнирной таблице молодежного первенства, набрав 41 очко. Пермская команда с 27 очками располагается на 12-м месте.