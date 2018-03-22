Матч РФПЛ «Амкар» — «Локомотив» пройдет в Москве

Матч 24-го тура чемпионата России по футболу между «Амкаром» и «Локомотивом» было принято провести на московском стадионе «РЖД-Арена». Об этом сообщает ТАСС.

"Во-первых, мы пришли к договоренности с коллегами из столичного клуба относительно финансовой стороны организации матча, «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы.

С учетом нынешней ситуации в клубе, это существенно для «Амкара». Во-вторых, игра пройдет на хорошем поле и в истинно футбольной атмосфере. «Амкар» никогда не оставался в Москве без поддержки наших болельщиков, мы рассчитываем на то, что голос гостевого сектора арены в Черкизове, который на этот раз фактически станет домашним, поможет нашей команде проявить себя с лучшей стороны", — говорится на официальном сайте «Амкара».