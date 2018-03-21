Ещё
Жесть дня. Волейболист Спиридонов заработал дисквалификацию и травму одновременно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жесть дня. Волейболист Спиридонов заработал дисквалификацию и травму одновременно 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Игрок «Енисея» Алексей Спиридонов, помимо двухматчевой дисквалификации за неспортивное поведение, получил травму в матче плей-аута чемпионата России против «Динамо-ЛО». Волейболист в своем Инстаграме опубликовал фотографию поврежденной ноги.
— Итог двух матчевой дисквалификации, — написал Спиридонов.
Напомним, что помимо дисквалификации, Спиридонов заплатит штраф в 50 тысяч рублей. Аналогичную сумму выплатит и «Енисей».
Итог двух матчевой дисквалификации🤦🏼‍♂️
Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15) 21 Мар 2018 в 12:13 PDT
Спорт-Экспресс: последние новости
Демченко заменил Францоуза в воротах "Трактора" на четвертый матч с "Салаватом Юлаевым" Вячеслав Колосков: "Допинг-офицер не виноват, что футболисты сборной России уже шесть часов сдают анализы" "Тосно" отправился на восьмидневный сбор в Белек
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитовой отказали в новых рекордах53
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой83
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Журова отреагировала на бойкот ЧМ-20186
WADA назвало два последних условия для России20
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение