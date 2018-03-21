Жесть дня. Волейболист Спиридонов заработал дисквалификацию и травму одновременно 

Игрок «Енисея» Алексей Спиридонов, помимо двухматчевой дисквалификации за неспортивное поведение, получил травму в матче плей-аута чемпионата России против «Динамо-ЛО». Волейболист в своем Инстаграме опубликовал фотографию поврежденной ноги.
— Итог двух матчевой дисквалификации, — написал Спиридонов.
Напомним, что помимо дисквалификации, Спиридонов заплатит штраф в 50 тысяч рублей. Аналогичную сумму выплатит и «Енисей».
Итог двух матчевой дисквалификации🤦🏼♂️
Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15) 21 Мар 2018 в 12:13 PDT