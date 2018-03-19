РФПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона

Пресс-служба российской Премьер-Лиги опубликовала календарь чемпионата на оставшиеся туры — с 24-го по 30-й.

Если у вас не отображается фото, их можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.