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Студентка колледжа на Большой Новодмитровской стала призером чемпионата WorldSkills
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Студентка колледжа на Большой Новодмитровской стала призером чемпионата WorldSkills 

Управа Бутырского района города Москвы 12 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Студентка колледжа № 16 по подготовке социальных работников стала призером чемпионата WorldSkills Russia, прошедшего в феврале. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Евгения Игонина получила медаль «За профессионализм» по итогам VI Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по направлению WorldSkills Russia Junior в компетенции «Медицинский и социальный уход», — пояснили в администрации.
Напомним, колледж № 16 по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 63. (ак)
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