Студентка колледжа на Большой Новодмитровской стала призером чемпионата WorldSkills

Студентка колледжа № 16 по подготовке социальных работников стала призером чемпионата WorldSkills Russia, прошедшего в феврале. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Евгения Игонина получила медаль «За профессионализм» по итогам VI Открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по направлению WorldSkills Russia Junior в компетенции «Медицинский и социальный уход», — пояснили в администрации.

Напомним, колледж № 16 по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 63. (ак)