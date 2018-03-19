Отборочный турнир по ПФО Воздушная Атлетика Самара — 2018

Федерация воздушной Атлетики России продолжает сезон отборочных турниров в рамках Проекта «Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам воздушной атлетики 2018» с использованием гранта Президента Российской Федерации (заявка № 17-2-002002). Третий из 12 региональных турниров пройдет 14 апреля 2018 в г. Самаре, по адресу: ул. Ново-вокзальная, 70А, СК «Орбита». Все соревнования ФВАР сезона 2018 проводятся по новым правилам ФВАР отличительная особенность которых от международных правил это новая система категорий (увеличен возраст участников и добавлены дополнительные категории) и система распределения баллов при оценке выступлений участников (обязательные упражнения не привязаны к категориям и значительно влияют на оценку выступления спортсмена).

Ознакомиться с правилами по дисциплинам Воздушной Атлетики ФВАР, положением о проведении турнира и перечнями обязательных упражнений и форм, а также подать заявку на участие в отборочном турнире по ПФО Воздушная Атлетика Самара — 2018 можно в официальной группе или на сайте федерации.

Отборочный турнир проводится в трех дисциплинах воздушной атлетики — спорт на пилоне, воздушная атлетика и воздушное кольцо, участник вне зависимости от возрастной категории может для своего выступления в дисциплине, выбрать не более 10 обязательных упражнений с произвольной сложностью (которая варьируется от 1 до 5 баллов).

В рамках отборочного турнира будет проводиться

регистрация школ и студий развивающих воздушную атлетики на территории Самарской области в открытый реестр ФВАР, в рамках программы «официального признания вида спорта „Воздушная Атлетика“, развитие которого официально поддерживает министерство спорта Самарской области, с последующей регистрацией регионального отделения ФВАР;

презентация программ обучения судей и тренеров ФВАР;

предварительная аттестация членов ФВАР, на спортивные разряды;

работа по обязательным упражнениям.

Отборочный турнир Воздушная Атлетика Самара — 2018 проходит при поддержке Партнёров ФВАР и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в рамках Проекта „Общероссийский спортивный турнир по дисциплинам Воздушной Атлетики 2018“ победителя 2-го конкурса Фонда Президентских грантов в 2017 году, в категории „Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни“.

Официальные Партнеры турнира

i-Conceptions поставщик одежды, экипировки и аксессуаров для спорта, фитнеса и воздушной атлетики и производитель спортивной одежды под ТМ i-Stylesportswear, предоставившей участникам сертификаты на скидку и приз победителю конкурса.

Роle4you — производитель спортивного оборудования для „polesport“ и других снарядов для дисциплин воздушной атлетики, обеспечившего подготовку спортивных пилонов для выступлений в дисциплине „спорт на пилоне“ и предоставившему участникам сертификаты на скидку и приз победителю конкурса.

JOMA (Испания) — официальный Партнера по экипировке команды сборной России по Воздушной Атлетике. Компания JOMA испанский бренд, основанный в 1965 годы специализирующийся на производстве спортивной одежды и обуви, и аксессуаров для спорта и экипировке клубов и команд. В качестве партнёра представит парадную форму сборной и подарки для победителей турнира.

Vitale-XD — Эстонский производитель инновационного спортивного питания и продукции для поддержания здорового и активного образа жизни, предоставивший участникам призы-подарки.

Yurim-sport — производитель спортивных и туристических матов для занятий дисциплинами воздушной атлетики и активного отдыха, предоставивший рол-маты для организации покрытия площадки пилонов и подарки участникам.

GoProtect — это сервис онлайн страхования спортсменов. Партнер турнира предоставляет возможность самостоятельного оформления спортивных страховых полисов, в том числе для дисциплин воздушной атлетики, а также обычных международных страховок.

2jump — спортивно-развлекательный батутный парк, является одним из лучших батутных парков города Самары, как для детей, так и для взрослых. В батутном парке „2jump“ профессиональные инструкторы, весёлая и добрая атмосфера, приятные цены и хороший коллектив. Предоставляет призы-подарки для участников.

FitsHouse — мультибрендовый магазин эксклюзивной женской одежды для спорта и отдыха известных марок премиум класса: Hipkini, Canoan, Dynamite и пр. (Бразилия); Designedfor Fitness (Украина), EliteBody и NumberOneShop (Россия). В магазине представлены одежда и аксессуары от лучших производителей: яркие, эргономичные, уникальные по дизайну, подходящие как профессионалам и любителям спорта, так и просто поклонникам активного отдыха и здорового образа жизни. Все модели отвечают современным требованиям качества и созданы с учётом мировых модных тенденций. Предоставляет призы-подарки для участников.

Инфо партнеры турнира

— Onfit.ru -информационный спонсор всех значимых мероприятий Спортивный информационный интернет портал о фитнесе, спорте и здоровом образе жизни. Социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса.

— Спортивная Россия и спортивное информационное агентство „Стадион“ — всероссийское средство массовой информации, освещающее важнейшие события российского и мирового спорта.

— SportPROpaganda — это информационный портал, объединяющий любителей и профессионалов спорта всех видов и направлений. Продвигает активный образ жизни и правильно питание под слоганом: „Живи! Двигайся! Достигай!“.

Получить более подробную информацию о формате соревнований, месте проведения, правил и задать свои вопросы можно в официальных группах ФВАР.

Федерация Воздушной Атлетики России