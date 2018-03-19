Спартакиада «Кубок Префекта-2018». Шахматы 

16 марта 2018 года в шахматном клубе «Спартаковец» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по шахматам среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы.
Состав команды Крюково:
— Горбадей Яков Аркадьевич;
— Клевакина Мария Ивановна.
Командные результаты соревнований
1/2 места — команды управ Матушкино и Савёлки;
3 место — команда управы Крюково;
4 место — команда управы Силино;
5 место — команда управы Старое Крюково.
Поздравляем сборную команду района Крюково и инструктора по спорту Арефьева В. А. с призовым местом!