Спартакиада «Кубок Префекта-2018». Шахматы

16 марта 2018 года в шахматном клубе «Спартаковец» прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по шахматам среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы.

Состав команды Крюково:

— Горбадей Яков Аркадьевич;

— Клевакина Мария Ивановна.

Командные результаты соревнований

1/2 места — команды управ Матушкино и Савёлки;

3 место — команда управы Крюково;

4 место — команда управы Силино;

5 место — команда управы Старое Крюково.

Поздравляем сборную команду района Крюково и инструктора по спорту Арефьева В. А. с призовым местом!