Около 2 млн человек за сутки посмотрели видеотрансляцию выборов президента

В отличие от выборов 2012 года в этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, транслировали видео в режиме онлайн.

Видеотрансляция была организована в 85 субъектах на больше чем 43 тысячах избирательных участков.