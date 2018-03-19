Опасный «Спартак», откровенный Блаттер и опальная Акимова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 19 марта.

ИНТРИГА. Дзюба и Черчесов: Кубок вызова В трех весенних турах форвард «Арсенала» забил три гола. Рассказываем об интригах, связанных с его возможным возвращением в сборную России. Это, возможно, главная интрига весны.

ГОНКА. "Спартак" все опаснее До последних дней четыре преследователя «Локомотива» в чемпионате России шли фактически вровень, и трудно было выделить кого-либо из них. Однако цепочка событий, происшедших с четверга по субботу, выдвинула на роль главного конкурента «Локо» и первого претендента на серебро (а значит, прямое попадание в группу следующей Лиги чемпионов) «Спартак».

ПРИЗНАНИЕ. Движение Вверх. Блаттер говорит, что «трех секунд» на самом деле не было В конце 2017 года с большим успехом вышел в прокат фильм «Движение вверх» — о знаменитом финальном матче Олимпиады 1972 года между баскетбольными сборными СССР и США. Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в той игре работал судьей-хронометристом. Блаттер в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал свою версию случившегося в концовке финала.

ГЕРОЙ. Юниор из «Трактора» уже превзошел Овечкина. Впереди — Кузнецов и Малкин 18-летний нападающий «Трактора» Виталий Кравцов в этом плей-офф неотразим. В семи матчах на его счету уже 7 (6+1) набранных очков. С шестью заброшенными шайбами юный форвард челябинского клуба пока располагается на первом месте в снайперской гонке Кубка Гагарина. У нас появился вундеркинд?

СКАНДАЛ. То, что тренер прописал. Акимову не взяли и в Тюмень Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды на заключительный этап Кубка мира в Тюмени. По названным именам можно делать какие-то выводы. Один из них очевиден — тренеры не простили одной из спортсменок резкие слова в свой адрес.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Волков : «Сейчас хочу драться за пояс UFC в России. Соперник не важен» Российский боец смешанного стиля Александр Волков после победы над Фабрисиу Вердумом стал одним из главных претендентов на бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. В эксклюзивном интервью «СЭ» он рассказал о ходе поединка с бразильцем и планах собрать большой стадион в Москве.

ИСТОРИЯ. Россиянка бьет мужчин на ринге. Зачем она это делает 22-летняя Татьяна Дваждова тренируется с мужчинами, боксирует под мужским именем Владимир и участвует в драках футбольных фанатов. В интервью «СЭ» она рассказала о своей мечте отменить женский спорт.

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