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Далер Кузяев: На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки
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Далер Кузяев: На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки 

Советский спорт 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бразилия и Франция — топовые соперники. Уже почувствовали на себе, каково играть против Испании, Аргентины, особенно против Месси. Было очень непросто, но таки матчи нужны, чтобы понять, на каком уровне находишься ты и твоя команда. На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки.
У Франции очень импонирует стиль игры Н'Голо Канте — как будто два сердца у человека. Везде успевает, делает большой объем черновой работы. Поль Погба может неординарно сыграть.
В этом году серьезные травмы получили Александр Кокорин, Георгий Джикия и Виктор Васин. Безусловно, это большая потеря для нас. Но я думаю, что у нас есть достаточно квалифицированных футболистов, способных их достойно заменить», — приводит официальный сайт РФС слова Кузяева.
Напомним, что матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта, а встреча Россия — Франция состоится 27 марта.
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