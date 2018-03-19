Далер Кузяев: На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки

«Бразилия и Франция — топовые соперники. Уже почувствовали на себе, каково играть против Испании, Аргентины, особенно против Месси. Было очень непросто, но таки матчи нужны, чтобы понять, на каком уровне находишься ты и твоя команда. На фоне звезд мирового футбола сразу видны ошибки.

У Франции очень импонирует стиль игры Н'Голо Канте — как будто два сердца у человека. Везде успевает, делает большой объем черновой работы. Поль Погба может неординарно сыграть.

Напомним, что матч Россия — Бразилия пройдет 23 марта, а встреча Россия — Франция состоится 27 марта.