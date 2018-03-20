Футболист сборной России о предстоящих контрольных матчах: на фоне звёзд мирового футбола сразу видны ошибки

Он отметил, что среди футболистов сборной Франции ему очень импонирует стиль игры Н'Голо Канте.

«У него как будто два сердца у человека. Везде успевает, делает большой объем черновой работы. Поль Погба может неординарно сыграть», — добавил россиянин.

Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве, а встреча Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.