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Футболист сборной России о предстоящих контрольных матчах: на фоне звёзд мирового футбола сразу видны ошибки
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Футболист сборной России о предстоящих контрольных матчах: на фоне звёзд мирового футбола сразу видны ошибки 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» сборной России по футболу Далер Кузяев высказал мнение о ближайших контрольных матчах национальной команды против Бразилии и Франции. «Бразилия и Франция — топовые соперники. Уже почувствовали на себе, каково играть против Испании, Аргентины, особенно против Лионеля Месси. Было очень непросто, но такие матчи нужны, чтобы понять, на каком уровне находишься ты и твоя команда. На фоне звёзд мирового футбола сразу видны ошибки», — приводит слова Кузяева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Он отметил, что среди футболистов сборной Франции ему очень импонирует стиль игры Н'Голо Канте.
«У него как будто два сердца у человека. Везде успевает, делает большой объем черновой работы. Поль Погба может неординарно сыграть», — добавил россиянин.
Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве, а встреча Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Руслан Камболов в сопровождении врача досрочно покинул тренировку сборной России.
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