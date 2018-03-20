Футболист сборной России о предстоящих контрольных матчах: на фоне звёзд мирового футбола сразу видны ошибки 

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» сборной России по футболу Далер Кузяев высказал мнение о ближайших контрольных матчах национальной команды против Бразилии и Франции. «Бразилия и Франция — топовые соперники. Уже почувствовали на себе, каково играть против Испании, Аргентины, особенно против Лионеля Месси. Было очень непросто, но такие матчи нужны, чтобы понять, на каком уровне находишься ты и твоя команда. На фоне звёзд мирового футбола сразу видны ошибки», — приводит слова Кузяева пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Он отметил, что среди футболистов сборной Франции ему очень импонирует стиль игры Н'Голо Канте.
«У него как будто два сердца у человека. Везде успевает, делает большой объем черновой работы. Поль Погба может неординарно сыграть», — добавил россиянин.
Матч Россия — Бразилия пройдёт 23 марта в Москве, а встреча Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Руслан Камболов в сопровождении врача досрочно покинул тренировку сборной России.