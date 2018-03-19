Квитова сыграла саму себя в юбилейной серии чешского сериала

Чешка Петра Квитова , в начале этого сезона сделавшая победный дубль на турнирах в Санкт-Петербурге и Дохе, а на неделе между этими соревнованиями принесшая своей сборной два очка в домашнем четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации против Швейцарии, приняла участие в съёмках одной из серий чешского сериала «Клиника в розовом саду».

Сериал идёт на чешском телевидении уже больше десяти лет, с 2005 года. Эпизод с Квитовой стал юбилейным, 800-м. Петра появляется в кадре на несколько минут сначала на теннисном корте, а затем и вне его, играя саму себя.