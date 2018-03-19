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Квитова сыграла саму себя в юбилейной серии чешского сериала
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Квитова сыграла саму себя в юбилейной серии чешского сериала 

Чемпионат.com 12 часов назад
Чешка Петра Квитова, в начале этого сезона сделавшая победный дубль на турнирах в Санкт-Петербурге и Дохе, а на неделе между этими соревнованиями принесшая своей сборной два очка в домашнем четвертьфинале Мировой группы Кубка Федерации против Швейцарии, приняла участие в съёмках одной из серий чешского сериала «Клиника в розовом саду».
Сериал идёт на чешском телевидении уже больше десяти лет, с 2005 года. Эпизод с Квитовой стал юбилейным, 800-м. Петра появляется в кадре на несколько минут сначала на теннисном корте, а затем и вне его, играя саму себя.
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