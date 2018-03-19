Нижегородец из телешоу про толстяков резко похудел

Каждую неделю три команды на телешоу преодолевают серьезные испытания. В прошлый раз проект покинула нижегородка из-за того, что ее команда похудела меньше всех.

На этой неделе худеющие демонстрировали свои знания о полезном питании ради того, чтобы получить видеописьмо от близких. 37-летней Елене Садиковой из Выксы, которая пришла на шоу с весом 183 кг, оставила послание ее семья. На удивление участницы в записи приняла участие ее старшая дочь, она тоже призналась в любви к маме и пожелал ей победы.

— Я не думала, что она будет в этом участвовать. Я невероятно счастлива. Ведь моя старшая дочь меня не уважает, — рассказала Елена. — То, что она участвует для меня — посыл скорого сближения.

Дочь женщины ругала ее за то, что она передвигается по дому на кресле с колесиками из-за проблем с лишним весом. Елена рассказывала, что дочь называет ее 1000 кг, завернутые в мешок картошки.

На этой неделе Елена похудела еще на 5 кг. Теперь она весит 158 кг. За пять недель она потеряла 25 кг.

В команде противника с лишним весом борется 18-летний Игорь Кошелев из города Кулебаки. Он капитан команды «черных» и на этой неделе выиграл пять минут разговора по телефону с домочадцами. Игорь поступил благородно и разделил эти минуты на всех участников у кого есть дети, даже из команд противников.

А еще Игорь резко похудел. Дело в том, что на контрольном взвешивании на прошлой неделе весы показали «ноль» разницы в весе.

— Я думаю, что похудеть на этой неделе на 10 кг меня смотивировал больше всего этот «ноль» на весах, — сказал Игорь. Сейчас он весит 164 кг, а когда пришел на проект его вес был 188 кг.

Ранее NN.RU рассказывал, что трое нижегородцев отправились худеть на телешоу. Одну из них отправили домой на прошлой неделе.