Агент Икарди: «Мы не переживаем по поводу нового контракта с „Интером“

Супруга и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара уверена, что ее клиент подпишет новый контракт с миланским клубом. Нынешнее соглашение истекает по окончании сезона-2020/21. Игроком, по слухам, интересуются несколько команд, в частности мадридский "Реал"

— Не могу предсказать будущее, но могу сказать, что нам нравится программа владельцев «Интера». Они хотят, чтобы клуб развивался и чтобы он вновь стал одним из лучших в мире, — цитирует AS Икарди. — Пока новый контракт не подписан, но в воздухе нет напряжения, мы спокойно обсуждаем варианты продления соглашения.