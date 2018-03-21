Ещё
Агент Икарди: «Мы не переживаем по поводу нового контракта с „Интером“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Икарди: «Мы не переживаем по поводу нового контракта с „Интером“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Супруга и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара уверена, что ее клиент подпишет новый контракт с миланским клубом. Нынешнее соглашение истекает по окончании сезона-2020/21. Игроком, по слухам, интересуются несколько команд, в частности мадридский "Реал".
— Не могу предсказать будущее, но могу сказать, что нам нравится программа владельцев «Интера». Они хотят, чтобы клуб развивался и чтобы он вновь стал одним из лучших в мире, — цитирует AS Икарди. — Пока новый контракт не подписан, но в воздухе нет напряжения, мы спокойно обсуждаем варианты продления соглашения.
Спорт-Экспресс: последние новости
Хави останется в "Аль-Садде" еще на два года Результативность Салаха вредит его спонсору Александр Зинченко: "Нужно поправлять вокальные способности в сборной. Один я не вытяну"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018392
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады7
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972156
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание6
«Росгосстрах» прекратит спонсорство РФПЛ1
Видео
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение