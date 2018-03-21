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«Челси» хотят выкупить форварда «Интера» Икарди
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«Челси» хотят выкупить форварда «Интера» Икарди 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Стало известно, что нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Челси». Об этом сообщает The Sun.
Английский клуб готов заплатить за Икарди £52 млн  Ранее сообщалось, что Икарди близок к переходу в мадридский "Реал".
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