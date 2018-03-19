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Ученики школы №1799 прошли второй отборочный этап олимпиады «Изображение и слово»
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Ученики школы №1799 прошли второй отборочный этап олимпиады «Изображение и слово» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 12 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Юные художники из школы №1799 прошли второй отборочный этап окружного тура олимпиады по изобразительному искусству «Изображение и слово». Об этом сообщили 19 марта.
В этом году большинство рисунков посвятили теме театра.
— Эта олимпиада проводится по инициативе Центрального научно-художественного сообщества. В ней принимают участие только ученики начальной школы, которые создают рисунки на заданную тему. Наши ребята прошли муниципальный этап. Теперь они примут участие в городском туре, — поделилась координатор олимпиадного движения школы №1799 Ольга Асметкова.
Добавим, что заключительный этап олимпиады состоится 24 марта.
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