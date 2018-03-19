Ученики школы №1799 прошли второй отборочный этап олимпиады «Изображение и слово»

Юные художники из школы №1799 прошли второй отборочный этап окружного тура олимпиады по изобразительному искусству «Изображение и слово». Об этом сообщили 19 марта.

В этом году большинство рисунков посвятили теме театра.

— Эта олимпиада проводится по инициативе Центрального научно-художественного сообщества. В ней принимают участие только ученики начальной школы, которые создают рисунки на заданную тему. Наши ребята прошли муниципальный этап. Теперь они примут участие в городском туре, — поделилась координатор олимпиадного движения школы №1799 Ольга Асметкова.

Добавим, что заключительный этап олимпиады состоится 24 марта.