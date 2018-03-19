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Петр Чех: Спекуляции тему Венгера мешают «Арсеналу»
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Петр Чех: Спекуляции тему Венгера мешают «Арсеналу» 

Советский спорт 12 часов назад
— Каждый индивидуально подходит к этому вопросу. Есть игроки, которых эта тема задевает чуть больше.
Петр Чех: «Арсенал» намерен выиграть восемь оставшихся матчей АПЛ  Я лично сосредоточен на своей подготовке и на том, чтобы быть полезным своей команде в предстоящих играх.
Очевидно, что пока нет никакой конкретной информации относительно Венгера. Но когда вы, как игрок, слишком много об этом думаете, это плохо отражается на работе. Поэтому я стараюсь избегать подобных мыслей, — цитирует Чеха BBC.
Ранее сообщалось, что на смену Арсену Венгеру в «Арсенал» может прийти Карло Анчелотти.
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