Петр Чех: Спекуляции тему Венгера мешают «Арсеналу» 

— Каждый индивидуально подходит к этому вопросу. Есть игроки, которых эта тема задевает чуть больше.
Петр Чех: «Арсенал» намерен выиграть восемь оставшихся матчей АПЛ Я лично сосредоточен на своей подготовке и на том, чтобы быть полезным своей команде в предстоящих играх.
Очевидно, что пока нет никакой конкретной информации относительно Венгера. Но когда вы, как игрок, слишком много об этом думаете, это плохо отражается на работе. Поэтому я стараюсь избегать подобных мыслей, — цитирует Чеха BBC.
Ранее сообщалось, что на смену Арсену Венгеру в «Арсенал» может прийти Карло Анчелотти.