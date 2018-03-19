Воспитанники детдомов Подмосковья приняли участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам

Воспитанники подмосковного детского дома «Вдохновение» Артем, Илья, Сергей и Катя вернулись из Сочи — там проходили Всероссийские соревнования по шахматам «Восхождение 2018».

Команда подмосковных участников соревновалась с 48 командами со всей России. Борьба принесла свои результаты — Катя вошла в десятку лучших среди девочек, остальные участники получили дипломы.

Ребята совместили приятное с полезным — участие в шахматных баталиях и отдых на море. Домой дети Подмосковья приехали с новыми знаниями, яркими впечатлениями и желанием совершенствоваться в шахматном искусстве.