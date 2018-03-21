Ещё
Футболисты «Тосно» будут готовиться к матчу РФПЛ со «Спартаком» в турецком Белеке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболисты «Тосно» будут готовиться к матчу РФПЛ со «Спартаком» в турецком Белеке 

Р-Спорт 6 часов назад
Футболисты «Тосно» проведут подготовительный сбор в турецком Белеке перед матчем 24-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с московским "Спартаком", сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области.
Команда отправилась в Турцию в среду и пробудет там до 29 марта. На выездной матч со «Спартаком», который пройдет 31 марта, «Тосно» прилетит прямо со сбора.
"Спартак" с 44 очками после 23 матчей занимает второе место в турнирной таблице. «Тосно», в активе которого 23 очка после 22 игр, располагается на 14-й строчке.
Р-Спорт: последние новости
Экс-игрок "Детройта" Голубовский может стать генменеджером нижегородского "Торпедо" ХК "Авангард" объявит об уходе Шалаева в понедельник, его сменит Сушинский Два гола Марио Гомеса принесли "Штутгарту" победу над "Фрайбургом" в матче бундеслиги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований27
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке64
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение