Футболисты «Тосно» будут готовиться к матчу РФПЛ со «Спартаком» в турецком Белеке

Футболисты «Тосно» проведут подготовительный сбор в турецком Белеке перед матчем 24-го тура российской премьер-лиги (РФПЛ) с московским "Спартаком" , сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области.

Команда отправилась в Турцию в среду и пробудет там до 29 марта. На выездной матч со «Спартаком», который пройдет 31 марта, «Тосно» прилетит прямо со сбора.

"Спартак" с 44 очками после 23 матчей занимает второе место в турнирной таблице. «Тосно», в активе которого 23 очка после 22 игр, располагается на 14-й строчке.