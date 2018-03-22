«Спартак» начал подготовку к игре с «Тосно» 

Футболисты "Спартака", не приглашенные в сборные, начали подготовку к следующему матчу премьер-лиги с «Тосно», который состоится 31 марта, сообщает официальный сайт красно-белых. После матча с «Рубином» (2:1) одиннадцать игроков «Спартака» отправились в сборные, а остальные получили четыре дня выходных, вернувшись к работе сегодня.
В утренней тренировке в тренажерном зале приняли участие Фернанду, Луиз Адриану, Ещенко, Мельгарехо, Еременко, Педро Роша, Зе Луиш, Тимофеев, Боккетти, Джикия, Тигиев, Таски, а также голкиперы Ребров и Лазарев. При этом продолжающие реабилитацию Зе Луиш, Тимофеев, Боккетти, Джикия, Тигиев и Таски продолжат заниматься по индивидуальному плану.